النفط يقفز 5 بالمئة مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعطل خط أنابيب بحر قزوين

قفزت أسعار النفط 5 بالمئة متجاوزة 121 دولارا للبرميل، مع تعطل صادرات من روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين، فيما زادت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية الشحيحة.

وزاد ذلك بواعث القلق بالسوق من تداعيات العقوبات المشددة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وخط أنابيب بحر قزوين خط إمداد مهم للأسواق العالمية، إذ ينقل حوالي 1.2 مليون برميل يوميا من خام كازاخستان الرئيسي بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 6.12 دولار أي 5.3 بالمئة لتسجل 121.60 دولار للبرميل عند التسوية.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.66 دولار أي 5.2 بالمئة إلى 114.93 دولار للبرميل.

ويرتفع الخامان القياسيان بشكل مطرد منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو شهر، وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واسعة على موسكو فيما تسبب في إرباك تجارة النفط العالمية.

وتصدر روسيا ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل من الخام يوميا، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للخام في العالم بعد السعودية. وتتباين تقديرات المحللين بشأن كمية الخام التي لن تتمكن من دخول السوق.

وتوقفت بالكامل صادرات النفط من مرفأ كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين التابع لكازاخستان على ساحل البحر الأسود الروسي، بعدما لحقت به أضرار جراء عاصفة كبيرة واستمرار الطقس السيء، وفق ما ذكره وكيل ملاحي ومدير خط الأنابيب.

المصدر: "سبوتنيك"