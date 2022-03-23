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مصر.. قناة السويس تفرض رسوما جديدة على السفن

مال وأعمال

مصر.. قناة السويس تفرض رسوما جديدة على السفن
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أعلنت هيئة قناة السويس عن سلسلة من الزيادات المؤقتة في الرسوم الإضافية المفروضة على السفن التي تستخدم المجرى الملاحي للقناة.

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وتقرر تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15% اعتبارا من 1 مايو، واستمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بـ5% من رسوم العبور العادية.

وقالت هيئة قناة السويس إن التغييرات على الأسعار، حدثت؛ تماشيا مع النمو الكبير في التجارة العالمية، وتحسن اقتصاديات السفن، وتطوير الممر المائي لقناة السويس، وتعزيز خدمة العبور.

وتأتي تلك الزيادات بعد أن عدلت هيئة قناة السويس، الرسوم، بنسبة تصل إلى 10٪ على بعض أنواع السفن، اعتبارًا من 1 مارس 2022، ورفع الرسوم بنسبة 6٪ لمعظم أنواع السفن، باستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت هيئة قناة السويس، أن هذه الرسوم الإضافية مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها، حسب ظروف سوق الصناعة البحرية.

المصدر: القاهرة 24

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