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التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 30 عاما

مال وأعمال

التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 30 عاما
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا في شهر فبراير الماضي ارتفع إلى مستوى 6.2%، وهو أعلى مستوى في ما يقرب من 30 عاما.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة فقد تسارع التضخم السنوي إلى 6.2% في فبراير الماضي من 5.5% في الشهر الذي قبله.

وأشار المكتب إلى معدل التضخم السنوي بلغ بذلك مستوى الذروة منذ مارس 1992.

وجاءت بيانات التضخم مخالفة لتوقعات المحللين، فإن توقع المحللون في استطلاع أجرته بوابة Daily FX تسارع التضخم السنوي إلى مستوى 5.9%.

المصدر: برايم

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