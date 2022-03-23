نصائح بدول كبرى في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية: جربوا العدس بدلا من اللحم واشربوا مياه الصنابير

نصحت مقالة نشرتها "بلومبيرغ" الأمريكيين بالتخلي عن قيادة السيارات، واتباع نظام غذائي خاص، والأمر هنا لا يتعلق بالطعام الصحي أو البيئة، بل بالسياسة وبعواقب فرض العقوبات على روسيا.

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وترصد الوكالة أن أسعار المواد الغذائية والبنزين آخذة في الارتفاع بسبب العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا.

ويدعو أصحاب المقالة إلى ""تجربة العدس بدلا من اللحوم"، والتحول إلى وسائل النقل العام، عوضا عن السيارات الخاصة، وإعادة التفكير في الإنفاق على الحيوانات الأليفة!.

وفي ألمانيا، نصحت مجلة فوكس قراءها في ضوء ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خليفة الوضع بأوكرانيا، بالاقتصاد و"شرب مياه الصنابير، وشراء الخضراوات الموسمية والمنتجات النحلية ومتابعة عروض التنزيلات والخصومات".

وأشارت المجلة إلى أن الوضع في أوكرانيا يؤدي إلى مشاكل إضافية في سلاسل التوريد وشراء المواد الخام، ما يؤثر على نطاق المنتجات والأسعار في سلاسل المتاجر الكبرى الألمانية. وهكذا ارتفعت أسعار المعكرونة بنسبة 40٪ وزيت عباد الشمس بنسبة 100٪.

وتشير مجلة فوكس إلى أن سلاسل المتاجر الكبرى في ألمانيا ترفع أسعار المنتجات الواحدة تلو الأخرى. والمتاجر المختلفة تحذو وراء محلات السوبر ماركت الشهيرة الأخرى.

وعلى سبيل المثال أشارت مجلة فوكس أن سلسلة متاجر "Aldi" و"Lidl" وهما من بين أهم العملاء للوسطاء والمزارعين والمصنعين والموزعين، وكانت متاجر "Aldi" قد رفعت في الأسبوع الماضي، الأسعار على 140 سلعة مختلفة من تشكيلتها. علاوة على ذلك، إذا عدت بشكل منفصل الخيارات المختلفة للمنتجات ذات الصلة، فسوف يرتفع عددها بسرعة إلى أربعمائة، كما ترصد المجلة.

وبحسب مصدر داخلي، يتأثر أقل بقليل من عشرة بالمائة من تشكيلة السلع المعروضة، ولكن سرعان ما قد يزداد عدد المنتجات التي ارتفع سعرها، وكما يقول مندوب لسلسلة هذه المتاجر فإن "الوضع في أوكرانيا يؤدي إلى مشاكل إضافية في سلاسل التوريد وشراء المواد الخام. وتؤثر هذه الخلفية أيضا على مجموعة منتجاتنا ولجميع مجموعات المنتجات، والتي تتجلى في نمو أسعار الشراء"، مضيفا أنه "حيثما تتغير تكاليف الشراء بسبب الوضع الحالي للسوق، فإننا مضطرون أيضا إلى زيادة أسعار البيع".

ورُصد في هذا السياق رفع هذه السلسلة من المتاجر أسعار القهوة والشامبو والشوكولاته والصلصات الجاهزة، ومنذ نهاية يناير 2022، ارتفعت أسعار بعض المنتجات الغذائية والصيدلية بشكل كبير، وأهم مجموعات السلع التي ارتفعت أسعارها تشمل المعكرونة حتى 40٪، والمنظفات بنسبة تصل إلى 20٪ والمياه المعدنية بأكثر من 10٪ ومنتجات الألبان حتى 5٪، والقهوة حتى 10٪، والمناديل الورقية حتى 15٪، وورق التواليت حتى 10٪، ولفائف المناشف الورقية حتى 20٪، وزيت عباد الشمس حتى 100٪.

كما تشير الصحيفة، إلى أن أسعار زيت عباد الشمس وزيت بذور اللفت ارتفعت بشكل حاد، وفيما دفع المشترون العام الماضي ما بين 89 إلى 99 سنتًا مقابل زجاجة زيت ، فإن تكلفة المنتج الآن تصل أحيانًا إلى 1.99 يورو. ويعود السبب في هذا الوضع الحاد إلى توقف الإنتاج والحصاد، وإجراء روسيا عملية خاصة في أوكرانيا. وبحسب مدير المشتريات في شركة خصم ألمانية معروفة، "من المحتمل أن يضطر العملاء قريبا إلى دفع أكثر من 3 يوروهات مقابل زجاجة من زيت عباد الشمس".

المصدر: RT