ألمانيا ترفض مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، مرة أخرى الدعوات إلى مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال شولتس إن "العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا تضر حقا باقتصادها وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام"، مشيرا إلى أنه "تم تصميم العقوبات بحيث تكون محتملة بالنسبة لمن يفرضونها، بما في ذلك على الأمد الطويل ... هذا هو السبب في أن موقف ألمانيا بشأن هذه المسألة (بشأن مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية) لم يتغير".

كما ذكر أن دولا أخرى في أوروبا تعتمد على النفط والفحم والغاز من روسيا أكثر من ألمانيا، مبينا أن "ألمانيا تعمل على تنويع إمداداتها من الطاقة، وعلى الرغم من أن هذا سيستغرق وقتا، فسيكون له في النهاية نفس تأثير المقاطعة".

المصدر: AP