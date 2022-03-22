ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

شهدت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق الموازية.

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وأصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية جدولا جديدا لأسعار المحروقات، جاء على الشكل الآتي:



- بنزين 98 أوكتان: 441 ألف ليرة لبنانية (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق).



- بنزين 95 أوكتان: 431 ألف ليرة لبنانية (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)



- ديزل (مازوت): 455 ألف ليرة لبنانية (زيادة 30 ألف ليرة عن السعر السابق)



- الغاز: 297 ألف ليرة لبنانية (زيادة 8 آلاف ليرة عن السعر السابق).

المصدر: "لبنان 24"