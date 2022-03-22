 
مباشر

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا عند أقصى مستوى

مال وأعمال

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا عند أقصى مستوى
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snfj

أشار مشغل الطاقة الأوكراني إلى أنه من المتوقع أن يكون ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم عند مستوى قريب من الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم".

وقال مشغل الطاقة الأوكراني GTS، إن الطلبات الحالية لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية اليوم (22 مارس 2022) تبلغ 107.5 مليون متر مكعب وهي قريبة من الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية لشركة الطاقة الروسية "غازبروم".

ووفقا للبيانات فإن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي يجري بمستويات قياسية عند 109.6 مليون متر مكعب في اليوم، لكن ضخ الغاز انخفض بشكل طفيف خلال الأيام الماضية.

تصدر روسيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات من ضمنها عبر أوكرانيا، وأكدت شركة "غازبروم" ضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ويأتي ذلك في وقت أطلقت فيه روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا