انخفاض طفيف للروبل الروسي في مستهل تعاملات الأسبوع

تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو بنحو طفيف الاثنين، وقبل ذلك كانت العملة الروسية قد سجلت ارتفاعا في بداية التعاملات بنسبة 3% أمام الدولار وبنسبة 6% أمام اليورو.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 104.98 روبل.

فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 73 كوبيكا إلى 115.53 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" أن الروبل الروسي في بداية تعاملات جلسة اليوم صعد بنسبة 3% أمام الدولار وبنسبة 6% أمام اليورو.

المصدر: تاس