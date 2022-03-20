"سوزوكي" تستثمر 1.3 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية في الهند

قالت شركة "سوزوكي موتور" اليابانية اليوم الأحد إنها ستستثمر 1.3 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في الهند، حيث تسرع الخطط طويلة الأجل لتحقيق الحياد الكربوني.

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وفي اتفاق تم توقيعه مع ولاية غوجارات الهندية بحضور رئيس الوزراء الياباني الزائر فوميو كيشيدا ونظيره الهندي ناريندرا مودي، قالت سوزوكي إنها تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع السيارات الكهربائية في الولاية، وذلك اعتبارا من عام 2025.

وقال البيان إن الشركة ستبني أيضا مصنعا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية على الأرض بالقرب من مصنعها في غوجارات، بينما ستقوم شركة مشتركة "ماروتي سوزوكي تويوتسو إنديا" ببناء منشأة لإعادة تدوير المركبات في نفس الموقع.

وقال رئيس الشركة، توشيهيرو سوزوكي: "مهمة سوزوكي المستقبلية هي تحقيق الحياد الكربوني للسيارات الصغيرة".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتحرك فيه شركات صناعة السيارات الكبرى لتعزيز إنتاج "السيارات الخضراء" (الصديقة للبيئة) في محاولة لتقليل الانبعاثات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة "فورد" للسيارات الأمريكية العملاقة، إنها ستفصل بين أعمالها التقليدية وشركات السيارات الكهربائية، مع تكثيف إنتاجها للسيارات الخالية من الانبعاثات.

وأعلنت شركة "سوني" أيضا أنها تتعاون مع شركة هوندا لإنشاء مشروع مشترك لتطوير وبيع السيارات الكهربائية، بعد أن كشفت في شهر يناير عن نموذج أولي جديد Vision-S.

كما وعدت شركات صناعة السيارات "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيشي موتورز" بتقديم 35 طرازا كهربائيا جديدا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما رفعت "تويوتا" هدف مبيعاتها لعام 2030 بنسبة 75 بالمائة.

المصدر: أ ف ب