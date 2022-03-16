"فولكس فاغن" و"بي أم دبليو" تعلقان عمل مصانعهما في أوروبا

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركتي "بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" علقنا العمل في مصانعهما لإنتاج السيارات في جميع أنحاء أوروبا بسبب نقص قطع الغيار المستوردة من أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن شركتي "بي إم دبليو" و"فولكس فاغن" اضطرتا لإغلاق مصانع في أوروبا مع إغلاق مصانع الكهرباء الأوكرانية.

وتم الإغلاق بسبب نقص قطع الغيار المستوردة من أوكرانيا، والحديث يجري عن كابلات كهربائية تستلمهما شركتا "فولكس فاغن" و"بي أم دبليو" بشكل كامل تقريبا من أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "فولكس فاغن" أغلقت مصنعين أوروبيين، بما في ذلك مصنع لصناعة سيارات "بورش" حتى نهاية الأسبوع المقبل، ولفتت إلى أن مصانع أخرى لشركة "فولكس فاغن" في أوروبا يمكن أن تتوقف أيضا.

المصدر: تاس