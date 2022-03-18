بيسكوف: الرئيس بوتين يقدر عاليا عمل رئيسة المركزي الروسي

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي يقدر تقديرا عاليا عمل إلفيرا نابيولينا على رأس البنك المركزي الروسي، وأن ترشيحها للمرة الثالثة هو استمرار منطقي لذلك.

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وفي وقت سابق ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، أن الرئيس بوتين قدم للمجلس ترشيح نابيولينا لرئاسة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة. ومن المقرر أن ينظر مجلس الدوما في هذه المسألة في 21 مارس الجاري.

وتولت نابيولينا رئاسة المركزي الروسي في يونيو 2013 محل سيرغي إغناتيف، الذي ترأس البنك المركزي الروسي في الفترة من 2002 وحتى يونيو 2013، وفي سبتمبر من العام 2013 حصل البنك المركزي على صلاحيات المنظم الضخم للسوق المالية ودمج الخدمة الفيدرالية للأسواق المالية في هيكله.

وفي يونيو من العام 2017، صوت مجلس الدوما على تمديد صلاحيات إلفيرا نابيولينا لرئاسة البنك المركزي الروسي لمدة خمس سنوات أخرى، أي أن فترة ولايتها الحالية تنتهي في يونيو من هذا العام.

ووفقا للقانون الروسي، يتوجب على رئيس البلاد تقديم مرشح لرئاسة البنك المركزي الروسي لينظر فيه مجلس الدوما في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي للبنك، أي في حالة نابيولينا قبل 24 مارس 2022.

المصدر: نوفوستي