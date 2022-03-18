وزير التجارة السوري يطمئن: لن تنقطع أي مادة أساسية من السوق

أكد وزير التجارة السوري، أن بلاده تسعى لاتخاذ إجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار عالميا عليها، مشددا على أنه لن تنقطع أي مادة أساسية من السوق السورية.

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وقال عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إن "سوريا تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية، لكن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة إجراءات للحد من هذا التأثير ولن تنقطع أي مادة أساسية من السوق، لكن لا بد من بعض الارتفاعات في الأسعار محليا"

وأوضح أن "سوريا تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للمواد المستوردة وخاصة أنها تستورد بكميات صغيرة ومتلاحقة بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد والتي تؤثر بدورها على عدد السفن والبواخر التي تصل إلى المرافئ".

وأضاف: "إن التأثيرات تطال أيضا المنتجات المحلية من لحوم وفروج والمنتجات الزراعية لأن أغلب الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة".

وأكد أن "الوزارة اتخذت مجموعة إجراءات للحد من تأثير الوضع العالمي على الغذاء منها ضبط عدد كبير من مصانع الأعلاف ومخازنها ومخازن السلع الغذائية التي تحتكر المواد وإحالتها إلى القضاء"، مبينا أن "العقوبات بهذه الحالة تتضمن غرامات مالية كبيرة وسجنا يصل إلى 7 أعوام في المخالفات الجسيمة".

المصدر: SANA