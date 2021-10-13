وزير الاقتصاد السوري: الميزان راجح باتجاه روسيا

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، بالعلاقات التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى تحسن كبير في التبادل التجاري مع روسيا.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال RT، قال الوزير السوري في مؤتمر اليوم الأربعاء: "التبادل التجاري مع روسيا تحسن بشكل كبير في العام الأخير، والميزان راجح باتجاه روسيا تجاريا".

وأشار إلى أن ترتيب روسيا صعد ضمن قائمة شركاء سوريا التجاريين، وقال: "لقد انتقلت روسيا إلى مصافي المرتبة الثانية والثالثة في التبادل التجاري مع سوريا، في حين لاتزال الصين في المرتبة الأولى".

كذلك أشار إلى أن روسيا منحت مجموعة من البضائع السورية إعفاءات جمركية، وقال: "كثير من المواد في السوق السورية أصبح الاعتماد فيها على الموردين الروس وفي قطاعات مختلفة مثل القمح وغيرها، وبالمقابل هناك مزايا منحت من روسيا لسوريا منها إعفاءات جمركية لقائمة كبيرة من المواد السورية عند دخولها الأسواق الروسية".

وفي وقت سابق أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن حجم التجارة بين روسيا وسوريا ارتفع في النصف الأول من عام 2021 بواقع 3.5 مرة.

المصدر: RT