بوتين يشير إلى قفزة في التجارة مع سوريا
Sputnik
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن حجم التجارة بين روسيا وسوريا ارتفع في النصف الأول من عام 2021 بواقع 3.5 مرة.
وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع قمة عقد في موسكو أمس الاثنين مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تم بحث العلاقات الثنائية، بما في ذلك التجارية والاقتصادية.
وقال بوتين خلال اللقاء: "جهودنا المشتركة تؤتي ثمارها، أتحدث ليس فقط عن المساعدات الإنسانية من روسيا للشعب السوري ولكن أيضا عن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية في النصف الأول من هذا العام، حيث زاد حجم التجارة بمقدار 3.5 مرة".
المصدر: نوفوستي
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