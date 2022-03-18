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أسعار الذهب الأسود تواصل الارتفاع!

مال وأعمال

أسعار الذهب الأسود تواصل الارتفاع!
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعها واقتربت العقود الآجلة لخام "برنت" من مستوى 109 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الخام من روسيا.

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.47% إلى 105.52 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.01% إلى 108.87 دولار للبرميل، وكان الخام العالمي قد أغلق تعاملات أمس عند مستوى 106.64 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتراقب أسواق النفط الوضع في أوكرانيا عن كثب وتستعد لاحتمال حدوث خفض حاد في إمدادات النفط من روسيا، وفقا لموقع MarketWatch.

وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، فقد "تخفض روسيا الإنتاج في أبريل المقبل بمقدار 3 ملايين برميل يوميا على خلفية عقوبات ورفض شراء النفط الروسي من الخارج".

المصدر: إنترفاكس

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