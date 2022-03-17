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قفزة في صادرات الشوكولاتة من روسيا!

مال وأعمال

قفزة في صادرات الشوكولاتة من روسيا!
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تجاوزت قيمة صادرات الشوكولاتة من روسيا في العام الماضي مستوى 872 مليون دولار، بزيادة نسبتها 17% عن العام 2020، وفقا لما ذكره مركز الصادرات الزراعية، التابع لوزارة الزراعة الروسية.

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وقال المركز في بيان: "في نهاية عام 2021، نمت الصادرات الروسية من الشوكولاتة بنسبة 17% وتجاوزت 872 مليون دولار".

ووفقا لبيانات المركز فإن أكبر مستوردي الشوكولاتة الروسية في عام 2021 هم كازاخستان (176.1 مليون دولار) والصين (114.8 مليون دولار) وبيلاروس (86.7 مليون دولار) وأوزبكستان (83 مليون دولار) وأذربيجان (52.7 مليون دولار).

وفي وقت سابق، أفادت بيانات بأن روسيا سبقت سويسرا بصادرات الشوكولاتة في 2021، ووفقا للبيانات فإن روسيا احتلت المرتبة العاشرة في قائمة أكبر مصدري الشوكولاتة في العالم.

المصدر: تاس

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