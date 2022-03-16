مصر تستعد لزراعة محاصيلها في دول أخرى

كشف موقع "القاهرة 24" عن قرار حكومي، بتشكيل لجنة تضم عددا من الجهات والوزارات، تختص بحصر الدول التي يمكن التعاون معها لتخصيص مساحات من الأراضي بها لمصر لزراعتها.

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وأوضحت مصادر أن اللجنة ستضم ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي ووزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات الأخرى.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين، على أن يعرض على رئيس الوزراء تمهيدا لعرضة على الدول الأخرى.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء المصري على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل على القمح، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي 865 جنيها للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيها للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.

المصدر: القاهرة 24