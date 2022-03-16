لافروف: الثقة في الدولار تتراجع بشكل ملحوظ

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن الثقة في الدولار تراجعت في الوقت الراهن بشكل كبير، في إشارة إلى تداعيات استخدام الولايات المتحدة عملتها كأداة للعقوبات.

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وفي مقابلة مع قناة "آر بي كا" الروسية، صرح الوزير الروسي بأن دور الدولار في المجتمع الدولي آخذ في التراجع، كما أن الثقة في العملة الأمريكية آخذة في الانخفاض بشكل كبير.

وقال لافروف: "بدأت تظهر منشورات في الصحافة الغربية، بما في ذلك الصحافة الألمانية، تتساءل عن مدى الحاجة للتجارة بواسطة الدولار، كما أن المملكة العربية السعودية تريد التجارة باليوان وليس بالدولار".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "دور الدولار سينخفض، كما أن الثقة بالدولار تتراجع الآن بشكل كبير".

وأمس ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، تدرس قبول اليوان الصيني بدلا من الدولار في مبيعات النفط للصين.

وقالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تجري محادثات نشطة مع بكين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان، وهي خطوة من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار على سوق النفط العالمية وتمثل تحولا آخر من قبل أكبر مصدر خام إلى آسيا في العالم.

وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليص اعتمادها على الدولار، إذ تسعى لاستخدام عملتها الوطنية في التجارة الخارجية كذلك قلصت موسكو حصة الدولار في احتياطياتها الدولية.

المصدر: تاس