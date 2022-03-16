وزارة الزراعة: توريد 10 ملايين طن قمح لأول مرة في تاريخ مصر

أعلنت الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة في مصر أنه "لأول مرة في تاريخ مصر، يتم توريد 10 ملايين طن قمح".

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وخلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، أوضح رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، أن "الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى الإنتاج النباتي والحيواني، لافتا إلى أن "المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام الماضي بلغت نحو 3.4 مليون فدان، بينما توسعنا الآن وهناك نتائج مبشرة فيما يخص المحصول الجديدة".

وأضاف علي: "أول مرة في تاريخ مصر أننا نورد من 9 إلى 10 ملايين طن من القمح بعد بلوغ المساحات المنزرعة 3 ملايين و659 ألف فدان"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه المخزون الاستراتيجي من القمح، نظرا لتوفر مخزون يتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر، بالإضافة إلى بداية موسم الحصاد الجديد وهو الأمر الذى يكفى حتى نهاية العام الجاري".

كما أكد أن "هناك توجها بالتوسع في زراعة القمح وعمل سياسات تحفيزية تدعم الفلاحين، والتي كانت منها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح حافز إضافي لسعر توريد القمح لتشجيع المزارعين".

المصدر: "اليوم السابع"