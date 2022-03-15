"النقد الدولي" يحذر الاتحاد الأوروبي من ركود عميق نتيجة لعقوباته ضد روسيا

حذر صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي من التعرض لركود اقتصادي عميق نتيجة التوتر حول أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي برمّته سيتأثر بالعواقب السلبية.

وجاء في تقرير تحليلي لصندوق النقد الدولي، تم نشره في مدونته الرسمية يوم الثلاثاء، أن "العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا ستضر بالتعاون الاقتصادي والتجارة في أوروبا، ما سيؤدي إلى ركود عميق هناك".

وأشار التقرير كذلك إلى أن أوروبا الشرقية ستواجه مزيدا من المخاطر المالية وتدفق الاجئين.

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وبشأن الولايات المتحدة، لفت التقرير إلى أن صلاتها بروسيا وأوكرانيا ليست قوية، لكن التضخم فيها قد وصل إلى أعلى مستوى منذ 4 عقود، والأسعار قد تستمر بالارتفاع لأن الاحتياطي الفدرالي يبدأ بزيادة نسبة الفائدة.

واعتبر المحللون أن الاقتصاد العالمي بأسره سيتأثر بعواقب الأزمة، وهي ستتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي بنتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأغذية ما سيؤدي إلى تراجع المداخيل وهبوط الطلب.

المصدر: نوفوستي