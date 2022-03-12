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أذربيجان مستعدة لزيادة توريد الغاز إلى الدول المجاورة

مال وأعمال

أذربيجان مستعدة لزيادة توريد الغاز إلى الدول المجاورة
Sputnik
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قالت وزارة الطاقة في أذربيجان، إنها مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى البلدان المجاورة إذا لزم الأمر.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تحتاج إلى التخطيط لتوريد الغاز إلى أوروبا.

في نهاية العام الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأذربيجانية، أنها بدأت بتوريد الغاز بشكل تجاري إلى أوروبا، بواسطة خط نقل الغاز عبر الأدرياتيكي.

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وأضافت الوزارة القول، إنه "مع بدء توريد الغاز، بشكل تجاري إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، تم تحقيق الهدف الاستراتيجي لممر الغاز الجنوبي".

المصدر: نوفوستي

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