إيران مستعدة لتزويد الأسواق بالنفط
أعلنت الشركة الوطنية للنفط في إيران، أن البلاد "مستعدة لتلبية احتياجات الشركات الأوروبية إلى جانب سائر الشركات وتزويدها بالنفط".
وقال مدير الشركة الوطنية للنفط، محسن خجسته مهر: "مع زيادة صادراتنا ستستقر أسعار النفط إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن "الحكومة سعت لاستعادة حصة إيران من الأسواق وزيادة هذه الحصة".
وأوضح محسن خجسته مهر قائلا: "لم ننتظر إحياء الاتفاق النووي، ونتخذ الإجراءات اللازمة خلال فترة العقوبات كما أخذنا احتياطاتنا لفترة ما بعد العقوبات"، مؤكدا أن "إيران مستعدة تماما لتزويد الأسواق مهما كانت الكمية المطلوبة".
وأضاف: "أوروبا تسعى للعودة إلى سوق النفط الإيراني.. نحن مستعدون لتلبية احتياجات الشركات الأوروبية الى جانب سائر الشركات وتزويدها بالنفط".
المصدر: "انتخاب"