اليابان تنشر قائمة بالمنتجات المحظور تصديرها إلى روسيا

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، قائمة بالمنتجات التي سيتم حظر تصديرها إلى روسيا في ضوء الأحداث في أوكرانيا.

وتضم القائمة 57 بندا بما في ذلك، 31 منها سلعة للاستخدام العام، و 26 سلعة أخرى ذات طبيعة تكنولوجية، بما في ذلك البرمجيات.

ووفقا للقرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 18 مارس، سيشمل الحظر أشباه النواقل، والرادارات، وأجهزة الاستشعار عن بعد، والليزر، ومعدات الاتصالات، وأجهزة التسجيل ومكوناتها، وكواشف الذبذبات، ومقاييس الطيف، ومضخمات الإشارة، ومولدات الإشارة، والمقاومات، ومعدات التشفير، كاميرات التلفزيون والمرشحات الضوئية وألياف الفلورايد وغيرها.

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بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على تصدير معدات الملاحة والمعدات الإلكترونية اللاسلكية ومعدات المراقبة تحت الماء ومعدات الغوص. وتشمل القائمة أيضا محركات الديزل، ومكونات الجرارات، ومحركات التوربينات الغازية للطائرات ومكوناتها، ومعدات تكرير النفط.

المصدر: نوفوستي