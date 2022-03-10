 
مباشر

في اجتماع طارئ.. مجموعة السبع تدعو إلى زيادة إنتاج النفط والغاز

مال وأعمال

في اجتماع طارئ.. مجموعة السبع تدعو إلى زيادة إنتاج النفط والغاز
Globallookpress Kay Nietfeld
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skh3

دعت مجموعة السبع الدول المنتجة للغاز والنفط إلى ضخ كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الشح المتّصلة بالأزمة الأوكرانية.

وفي إعلان مشترك، قال وزراء الطاقة في دول المجموعة إن للأزمة في أوكرانيا "تأثيرات قوية على أسواق الطاقة العالمية"، خصوصا "الزيادات الكبيرة" في أسعار النفط والغاز والفحم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزارء عبر الفيديو، وخصّص لملف أوكرانيا.

وأبدى وزراء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا "قلقهم البالغ" إزاء "الأعباء التي يشكّلها ذلك على الأسر وتحديدا الأسر المحدودة الدخل والشركات والصناعة خصوصا في البلدان الأوروبية".

إقرأ المزيد
تراس: لندن تدعو جميع دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسي
تراس: لندن تدعو جميع دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسي

وشدد الوزراء على أنهم "يدركون أن ارتفاع الأسعار سيكون تأثيره أشد في البلدان النامية المستوردة للطاقة والتي باتت مواردها المالية مستنفدة"، وطالبوا "بضرورة النظر في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الغاز".

ودعت المجموعة الدول المنتجة للنفط والغاز إلى "التحرّك بمسؤولية وتقييم قدراتها على صعيد تسليم كميات أكبر للأسواق العالمية، تحديدا في حال لم يكن الإنتاج قد بلغ قدرته القصوى".

 

المصدر: "أ ف ب"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا