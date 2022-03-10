في اجتماع طارئ.. مجموعة السبع تدعو إلى زيادة إنتاج النفط والغاز

دعت مجموعة السبع الدول المنتجة للغاز والنفط إلى ضخ كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الشح المتّصلة بالأزمة الأوكرانية.

وفي إعلان مشترك، قال وزراء الطاقة في دول المجموعة إن للأزمة في أوكرانيا "تأثيرات قوية على أسواق الطاقة العالمية"، خصوصا "الزيادات الكبيرة" في أسعار النفط والغاز والفحم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزارء عبر الفيديو، وخصّص لملف أوكرانيا.

وأبدى وزراء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا "قلقهم البالغ" إزاء "الأعباء التي يشكّلها ذلك على الأسر وتحديدا الأسر المحدودة الدخل والشركات والصناعة خصوصا في البلدان الأوروبية".

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وشدد الوزراء على أنهم "يدركون أن ارتفاع الأسعار سيكون تأثيره أشد في البلدان النامية المستوردة للطاقة والتي باتت مواردها المالية مستنفدة"، وطالبوا "بضرورة النظر في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الغاز".

ودعت المجموعة الدول المنتجة للنفط والغاز إلى "التحرّك بمسؤولية وتقييم قدراتها على صعيد تسليم كميات أكبر للأسواق العالمية، تحديدا في حال لم يكن الإنتاج قد بلغ قدرته القصوى".

المصدر: "أ ف ب"