ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا لا يزال عند الحد الأقصى

أفادت بيانات الشركة المشرفة على خط نقل الغاز بأوكرانيا، بأن طلب نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اليوم الخميس، لا يزال عند الحد الأقصى لالتزامات "غازبروم" التعاقدية تجاه أوكرانيا.

ووفقا لهذه البيانات، يصل حجم الطلب ليوم 10 مارس إلى 109.4 مليون متر مكعب.

ويشار إلى أن أرقام ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، كانت في حدود هذه القيم منذ نهاية فبراير.

كما تم الحفاظ على تحميل خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا"، الذي يتم من خلاله نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بولندا، بنفس الكميات القصوى.

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يوم أمس حجزت "غازبروم" مجددا جزءا من طاقة الخط ليوم غاز كامل في 10 مارس (580 ألف متر مكعب في الساعة).

يعزو الخبراء نمو صادرات الغاز الروسي منذ نهاية فبراير إلى المخاطر الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك إلى توقعات الطقس في أوروبا.

ووفقا لتوقعات حالة الطقس، ستتراجع درجات حرارة الجو في بريطانيا وشمال فرنسا وهولندا تدريجيا هذا الأسبوع، وسيستمر الطقس باردا بشكل ملحوظ في ألمانيا وإيطاليا طوال الأسبوع.

المصدر: نوفوستي