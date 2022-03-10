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الكونغرس يوافق بأغلبية ساحقة على حظر واردات النفط من روسيا

مال وأعمال

الكونغرس يوافق بأغلبية ساحقة على حظر واردات النفط من روسيا
Gettyimages.ru
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وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة على تشريع يحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة.

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وأيد مشروع القانون 414 عضوا في مجلس النواب وصوت 17 ضده، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ.

وكانت رئيسة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت إن: "مجلس النواب يدرس إمكانية اقتراح تشريعات صارمة من شأنها أن تزيد من عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي". وأضافت: "مشروع قانوننا سيحظر واردات النفط والطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة".

كما يتطلع الكونغرس لمنح إدارة الرئيس جو بايدن الحق في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من روسيا.

واعترف النائب لويد دوجيت، الذي ساعد في صياغة مشروع القانون، بأن ملء الدبابات في الداخل قد يكلف أكثر لإيقاف دبابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج".

المصدر: breaking news

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