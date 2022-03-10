فنزويلا تعتزم رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تعتزم زيادة إنتاج النفط حتى مليوني برميل يوميا في العام الجاري.

وقال مادورو خلال تفقده لمنشأة نفطية في بلاده، يوم الأربعاء: "سنوصل الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا هذا العام. وفنزويلا تستعيد إنتاجها بفضل الطبقة العاملة".

يذكر أن فنزويلا زادت من إنتاج النفط حتى يصل إلى مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي.

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وحسب الإحصاءات الرسمية، كانت فنزويلا تنتج 569 ألف برميل من المكافئ النفطي في اليوم قبل عام من ذلك.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن وفدا أمريكيا زار كاراكاس مؤخرا، حيث ناقش ملف "أمن الطاقة" إلى جانب مواضيع أخرى.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

المصدر: "تاس"