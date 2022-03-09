سفير الإمارات بواشنطن: نفضل زيادة إنتاج النفط وسنشجع "أوبك" على دراسة رفع مستوياته

قال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إن الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة "أوبك" للدول المنتجة للنفط على النظر في مستويات إنتاج أعلى.

وقال العتيبة في حديث لشبكة CNN الأمريكية: "نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى"، مضيفا: "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة موردا موثوقا ومسؤولا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عاما، وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي".

يذكر أن الإمارات التزمت الأسبوع الماضي، بنفس مستويات إنتاج النفط مع روسيا فيما يتعلق باتفاقية "أوبك+".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية لشبكة CNN، إن الإمارات تعمل مع الولايات المتحدة لتحديد موعد مكالمة بين الرئيس جو بايدن وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا أن "الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على اتصال وتعملان لتحديد موعد للمكالمة".

المصدر: CNN