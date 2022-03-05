تداعيات القيود الغربية تطال عيد المرأة في روسيا

أشارت وسائل إعلام إلى ارتفاع أسعار الورود في روسيا في ظل القيود الغربية وإغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الأوروبية، ويأتي ذلك مع قرب الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

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وجرت العادة في روسيا أن يهدي الرجال الورد والزهور لأصدقائهم وأقربائهم من الجنس اللطيف في اليوم العالمي لعيد المرأة، الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام.

ومع إغلاق الغرب مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية تشهد أسعار الزهور والورود ارتفاعا في روسيا، كذلك ساهم تراجع العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية في زيادة أسعار الورود كونها مستوردة.

وقالت فيرا سوكولوفا صاحبة محل لبيع الزهور في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "بالطبع نواجه هذا العام مثل كل الروس ارتفاع أسعار العملة، لكن الشيء الأكثر رعبا هو أن المجال الجوي قد أغلق، نحاول جلب الكثير من المنتجات بالطائرة".

وأضافت: "هذا العام ارتفع (سعر) الورود. وقد لاحظ الناس ذلك. منذ نهاية الأسبوع الماضي، زادت (الأسعار) بنسبة 30-40 في المائة وستكون هناك زيادات أخرى".

كذلك أشارت تقارير إعلامية إلى أن روسيا تلقت شحنات من الزهور في نهاية فبراير 2022 قبل فرض القيود الغربية على روسيا، كما أن عددا من الشركات الروسية اشترت الورد والزهور بشكل مباشر من منتجي الورد في الإكوادور وكينيا ودول أخرى في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار باقات الورود في روسيا بنسبة 40% - 200% يوم الثلاثاء القادم (8 مارس 2022) مع ارتفاع الطلب على الزهور وارتفاع تكلفته بسبب القيود الغربية.

المصدر: وكالات