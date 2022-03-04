شطب رجل أعمال روسي وشركاته من قائمة العقوبات الأمريكية

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، بأنها أصدرت رخصة عامة تعفي الشركات التي يمتلك رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف حصة فيها من العقوبات الأمريكية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة الروسية: "أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (في وزارة الخزانة الأمريكية) الترخيص العام رقم 15 الذي يسمح لجميع المعاملات ويفرج عن جميع ممتلكات أي كيان مملوك بنسبة 50% بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل عثمانوف".

ويعني ذلك أن الشركات التي يكون رجل الأعمال عثمانوف مساهما فيها لا تخضع للعقوبات إذا كانت حصته فيها لا تتجاوز 50 في المائة، وفي حالة زيادة الحصة عن 50 في المائة يخضع الهيكل لاستثناءات من وزارة الخزانة الأمريكية.

وقبل ذلك، أشارت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت في قائمة العقوبات رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف، كذلك قامت السلطات الأمريكية بمصادرة سفينة فاخرة (يخت) وطائرة يمتلكهما عثمانوف.

وفي وقت سابق، أدرجت السلطات الأمريكية رجل الأعمال في قائمة الأشخاص الذين خضعوا لعقوبات واشنطن بسبب الوضع المرتبط بأوكرانيا، وتضم القائمة ستة رجال أعمال روس آخرين إلى جانب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

المصدر: لينتا.رو