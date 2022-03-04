تفاهم إسرائيلي إماراتي يسمح بمواصلة الرحلات الجوية بينهما

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه توصل مع نظيره بالإمارات إلى تفاهمات تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية بالسفر إلى دبي كالمعتاد بعد إعلان سابق عن إلغاء الرحلات.

وفي هذا الصدد أفادت القناة 12 الإسرائيلية: بأن "الشاباك أعلن توصله إلى تفاهمات مع أجهزة الأمن الإماراتية بشأن الترتيبات الأمنية للخطوط الجوية الإسرائيلية في مطار دبي الدولي، مما سيسمح بمواصلة الرحلات الجوية المنتظمة بين تل أبيب ودبي، بعد جولة تم عقدها أمس بين رئيس جهاز الأمن العام ومسؤولي الأمن في الإمارات، بهذا الخصوص.

وبعد حل الأزمة، "من المتوقع أن تغادر تسع رحلات إسرائيلية يوميا إلى دبي، بالإضافة إلى أربع رحلات من "Play-Dubai"، ولاحقا ستتم إضافة شركة الطيران الوطنية الإماراتية، طيران الإمارات، إلى قائمة شركات الطيران التي تسافر من إسرائيل إلى دبي خلال عيد الفصح اليهودي، ومن المتوقع أن يزداد عدد الرحلات الجوية"، وفق ما أفادت قناة "i24news".

المصدر: RT+i24news