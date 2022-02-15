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الجولة الثالثة من مفاوضات إسرائيل والإمارات حول اتفاقية تجارة حرة

مال وأعمال

الجولة الثالثة من مفاوضات إسرائيل والإمارات حول اتفاقية تجارة حرة
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انطلقت أمس الاثنين في دبي جولة المباحثات الثالثة في إطار المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات.

ويشارك في هذه الجولة من المفاوضات، التي أطلقتها إسرائيل والإمارات حول اتفاقية تجارة حرة في نوفمبر الماضي، وفد إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة رونين مالكا، حسبما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وقبل انطلاق مفاوضات الجولة الثالثة، أجرى مالكا اجتماع عمل مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي.

وفي إطار الزيارة الى دبي، افتتح مالكا الجناح الإسرائيلي، الذي أقامته وزارة الاقتصاد والصناعة ومعهد التصدير، في إطار معرض الأغذية والمشروبات الكبير Gulfood 2022 المقام هذا الأسبوع في دبي، والذي تشارك فيه 11 شركة غذاء ومشروبات إسرائيلية. 

وفي وقت لاحق من هذا الاسبوع، سيعقد مالكا سلسلة من اجتماعات العمل مع تجار التجزئة والمستثمرين الرئيسيين في الإمارات، وسيزور الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020"، وسيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين في دبي وأبو ظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجال التجارة والتكنولوجيا والابتكار.

المصدر: i24News

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