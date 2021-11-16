إطلاق مباحثات تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات

أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات أطلقتا مباحثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما.

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وعقدت الوزيرة أورنا باربيفاي مع نظيرها الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، اجتماعا عن بعد لبدء المباحثات.

وقالت أورنا باربيفاي إن مسؤولين إسرائيليين بارزين من فريق التفاوض يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن تستمر حتى يوم الخميس، لإجراء المزيد من المباحثات"، لافتة إلى أن "هذا الاتفاق سيعزز بدرجة كبيرة التجارة بين البلدين ويلغي الحواجز ويوسع التعاون الاقتصادي".

من جانبه، أوضح أوهاد كوهين، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، أنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الإمارات بشأن قضايا تتعلق بتجارة السلع والخدمات والإجراءات التنظيمية والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

المصدر: "رويترز"