بورصة موسكو تصدر بيانا حول عملها

أعلنت بورصة موسكو، تعليق التداولات والتسويات في جميع أسواق بورصة موسكو من 5 وحتى 8 مارس الجاري، علما أن يومي الاثنين والثلاثاء (7 و8 مارس) عطلة رسمية في روسيا بمناسبة عيد المرأة.

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وقالت بورصة موسكو، في بيان نشرته اليوم الجمعة في قناتها بتطبيق "تيليغرام"، إنه لن يتم إجراء تداولات في أقسام البورصة من 5 مارس وحتى 8 من الشهر نفسه.

وأشارت البورصة الروسية إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على تعليمات البنك المركزي الروسي.

وفي ظل الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد الروسي في الفترة الراهنة، علق المركزي الروسي تداولات الأسهم في بورصة موسكو الأسبوع الجاري، فيما تداولات العملات الأجنبية تم إجرائها بشكل عادي.

وفي أخر جلسة تداولات (25 فبراير 2022) قبل تعليقها، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، إذ صعد المؤشر للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 20.4% إلى 2470.8 نقطة، فيما أغلق المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS عند 936.5 نقطة، بزيادة نسبتها 26.12%.

المصدر: RT