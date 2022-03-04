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شركة Airbnb تعلق جميع عملياتها في روسيا وبيلاروس

مال وأعمال

شركة Airbnb تعلق جميع عملياتها في روسيا وبيلاروس
Gettyimages.ru
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أعلنت شركة تأجير المنازل Airbnb تعليق جميع عملياتها في روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة بريان تشيسكي في تغريدة عبر "تويتر": "Airbnb علقت كافة أشكال نشاطها في روسيا وبيلاروس".

وكانت الشركة أعلنت قبل أيام أنها ستوفر في أوروبا مساكن مجانية قصيرة الأجل لما يصل إلى 100 ألف لاجئ خرجوا من أوكرانيا.

المصدر: RT

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