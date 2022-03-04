شركة Airbnb تعلق جميع عملياتها في روسيا وبيلاروس
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أعلنت شركة تأجير المنازل Airbnb تعليق جميع عملياتها في روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بريان تشيسكي في تغريدة عبر "تويتر": "Airbnb علقت كافة أشكال نشاطها في روسيا وبيلاروس".
Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022
وكانت الشركة أعلنت قبل أيام أنها ستوفر في أوروبا مساكن مجانية قصيرة الأجل لما يصل إلى 100 ألف لاجئ خرجوا من أوكرانيا.
المصدر: RT