شركة Airbnb تعلق جميع عملياتها في روسيا وبيلاروس

أعلنت شركة تأجير المنازل Airbnb تعليق جميع عملياتها في روسيا وبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة بريان تشيسكي في تغريدة عبر "تويتر": "Airbnb علقت كافة أشكال نشاطها في روسيا وبيلاروس".

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus — Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022

وكانت الشركة أعلنت قبل أيام أنها ستوفر في أوروبا مساكن مجانية قصيرة الأجل لما يصل إلى 100 ألف لاجئ خرجوا من أوكرانيا.

المصدر: RT