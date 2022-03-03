"سبيربنك" الروسي: ودائع السكان بلغت تريليون روبل في يومين بعد قرار المركزي الروسي

أشار بنك "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، إلى أنه شهد إقبالا من المواطنين على إيداع الأموال بالروبل الروسي، بعد قرار البنك المركزي الروسي التاريخي.

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وقالت الخدمة الصحفية لبنك "سبيربنك"، إن البنك تلقى ودائع بالروبل الروسي وعملات أجنبية بما يزيد عن تريليون روبل على مدى اليومين الماضيين.

وعزت الخدمة الصحفية لبنك "سبيربنك" الإقبال على الإيداع إلى ارتفاع معدلات الفائدة بعد قرار البنك المركزي الروسي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، اتخذ البنك المركزي الروسي مجموعة من القرارت لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، أهمها رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% سنويا.

وفي ظل ذلك رفعت البنوك الروسية أسعار الفائدة على الودائع، ومن ضمنها "سبيربنك"، الذي رفع الفائدة على ودائع الروبل (من شهر إلى 3 أشهر) إلى 21%، وعلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 6% لمبلغ 1000 دولار وأكثر.

المصدر: نوفوستي