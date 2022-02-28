إيران تكشف عن قيمة صادراتها غير النفطية

أعلنت إيران، ارتفاع رقم صادراتها غیر النفطیة من 35 ملیار دولار في العام المنصرم إلی 47 ملیار دولار في العام الجدید، بحسب مراسلنا في طهران.

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وتم التطرق إلی تقریر وزیر الصناعة والمنجم والتجارة الإيراني، خلال اجتماع اللجنة‌ التنسیقیة التابعة للحکومة برئاسة الرئيس إبراهيم خامنئي، بخصوص تزاید رقم الصادرات غیر النفطیة من 35 ملیار دولار في العام المنصرم 1399 إلی 47 ملیار دولار في العام الجدید 1400.

وقدم وزیر الصناعة، خلال الاجتماع، تقریرا عن الأوضاع الاقتصادیة بخصوص الصادرات غیر النفطیة للوطن.

وفي هذا الملتقی، تطرق وزیر الصناعة، بحسب مراسلنا، إلی مقترحات الوزارة بشأن تحسین التجارة مع الدول الأخری لاسیما الجیران ودول المنطقة.

وأشار رئیس الجمهوریة، إلى الإمكانيات الزاخرة للوطن في قطاعي الانتاج والتصدیر، داعیا جمیع السلطات المعنیة لاستغلال هذه الإمكانیات الواسعة لتعزیز الصادرات غیر النفطیة وخفض الاعتماد بعوائد النفط.

وکلف رئیسي وزیري الجهاد الزراعي والصناعة والمنجم والتجارة لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار رغم خفض سعر العملات.

المصدر: RT