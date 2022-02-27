"بريتيش بتروليوم" تنوي بيع حصتها في "روس نفط"

أعلنت شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية نيتها بيع حصتها في شركة "روس نفط" الروسية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت الشركة "بريتيش بتروليوم" أنها تنوي بيع حصتها البالغة 19.75٪ في شركة "روس نفط"، وسيغادر رئيسها التنفيذي برنارد لوني والرئيس السابق روبرت دادلي مجلس إدارة الشركة الروسية.

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وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الجمعة 25 فبراير نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة "بريتيش بتروليوم" تعرضت لانتقادات واسعة على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وطالبها بعض السياسيين البريطانيين ببيع حصتها في "روس نفط"".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: تاس