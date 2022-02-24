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بوتين ومودي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

النقد الدولي يحذر من خطر اقتصادي كبير يهدد العالم بعد الحملة الروسية على أوكرانيا

مال وأعمال

النقد الدولي يحذر من خطر اقتصادي كبير يهدد العالم بعد الحملة الروسية على أوكرانيا
Gettyimages.ru
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا
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حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل خطرا اقتصاديا كبيرا على المنطقة والعالم، بما سيهدد النمو العالمي.

وكتبت غورغييفا على تويتر: "أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على الأبرياء.. هذا يشكل خطرا اقتصاديا كبيرا على المنطقة والعالم.

وأضافت: "نحن بصدد تقييم التداعيات ومستعدون لدعم الدول الأعضاء في صندوقنا إن اقتضت الحاجة ذلك".

وإثر بدء العملية العسكرية سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا، حيث تجاوزت عتبة المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أعوام، مترافقة مع تراجع حاد في أسواق الأسهم.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

المصدر: أ ف ب + RT

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