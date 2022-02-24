أسعار النفط تواصل الصعود و"برنت" يكسر حاجزا جديدا

تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم الخميس، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر الإمدادات بتطورات الأوضاع في أوكرانيا، ووصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2014.

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وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7.65% إلى 99.15 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 8.17% إلى 104.75 دولارات للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود "برنت" قراءة فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، إذ بلغت 105.75 دولار للبرميل.

وتعد روسيا أحد أبرز منتجي النفط في العالم، ويتخوف المستثمرون من تأثر الإمدادات في تطورات أوكرانيا.

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب الروسي اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية هو حماية سكان جمهورتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين تتعرضان للإبادة الجماعية منذ ثماني سنوات.

المصدر: تاس + بلومبرغ