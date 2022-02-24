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عملة "البيتكوين" تهوي!

مال وأعمال

عملة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت عملة "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، اليوم الخميس، بنحو 10%، وتم تداول العملة دون مستوى 35 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير الماضي.

وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 9.99% إلى مستوى 35013.50 دولار، وقبل ذلك هبطت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 35 ألف دولار.

عملة
coindesk

المصدر: تاس

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