عملة "البيتكوين" تهوي!
Globallookpress
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تراجعت عملة "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، اليوم الخميس، بنحو 10%، وتم تداول العملة دون مستوى 35 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير الماضي.
وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 9.99% إلى مستوى 35013.50 دولار، وقبل ذلك هبطت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 35 ألف دولار.
coindesk
المصدر: تاس
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