مستقبل سعر صرف الروبل الروسي

تحدثت الخبيرة الاقتصادية ناتاليا ميلشاكوفا عن النتائج التي ستطال العملة الروسية في ظل تطور الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا بعد إعلان روسيا عن عملية خاصة في أوكرانيا للدفاع عن دونباس.

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وفي مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك"، أكدت الخبيرة ناتاليا ميلتشاكوفا، أن إجراءات البنك المركزي الروسي لن تدع العملة الروسية تهبط إلى مستوى 100 روبل لكل دولار.

وقالت ميلتشاكوفا: "لقد أعلن المركزي الروسي عن تدخلات في سوق العملات الأجنبية، هذا جيد جدا، لأنه بخلاف ذلك قد تحدث نوبة هلع في سوق العملات، على الأرجح، سيحافظ البنك المركزي على سعر صرف الروبل في إطار 77-82 روبل لكل دولار".

وأشارت الخبيرة إلى أن المركزي الروسي سيواصل في المستقبل القريب رفع سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم على خلفية ما يحدث في أوكرانيا.

وقد بدأ البنك المركزي الروسي، في وقت سابق اليوم، في التدخل في سوق العملات الأجنبية المحلية لدعم الروبل، الذي تراجع بشكل ملحوظ على خلفية بدء عملية روسية خاصة في أوكرانيا.

ووفقا لموقع "أر بي كا" الاقتصادي، فإن تدخل المركزي الروسي سيكون الأول منذ ديسمبر 2014، وقال الموقع إن المركزي سيضخ عملات أجنبية في السوق لتلبية الطلب على الدولار واليورو وبالتالي دعم الروبل.

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب الروسي اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية هو حماية سكان جمهورتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين تتعرضان للإبادة الجماعية منذ ثماني سنوات.

المصدر: "سبوتنيك"