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أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 35%

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 35%
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قفزت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

يتبع..

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