أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 35%
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgmf
قفزت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.
يتبع..
قفزت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.
يتبع..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.