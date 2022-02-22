قطر.. الدول المصدرة للغاز تحذر من "قدرة محدودة" على زيادة الإمدادات نحو أوروبا

حذر منتدى الدول المصدرة للغاز بعد اجتماع قمة في الدوحة، اليوم الثلاثاء، من أن لدى هذه الدول قدرة "محدودة" على زيادة الإمدادات بسرعة إلى أوروبا، ولا تملك رؤية واضحة لمستوى الأسعار.

وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للحاضرين: "نقدّر الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء التي عملت على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وحافظت على استقرار الأسواق".

وأشار وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في تصريحات لصحافيين إلى أن قطر، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للغاز، طمأنت أوروبا بأنها قادرة على "مساعدتها" في حالة وجود صعوبات في الإمداد، موضحا بأن المساعدة "ستقتصر على الكميات المتاحة".

وأكد الوزير أن "كل ما يحدث اليوم بشأن الأسعار مرتبط بشكل أساسي بنقص الاستثمار"، وأن سد هذه الفجوة "سيستغرق وقتا".

من جهته، أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن "الشركات الروسية ملتزمة التزاما كاملا بالعقود القائمة"، بدون أن يعلق على الوضع الحالي المتعلق بالملف الأوكراني.

والتقى قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة، في خضم مخاوف من تعرض إمدادات الغاز إلى أوروبا لاختلالات على خلفية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "أ ف ب"