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مصر تعلن الاستعداد لتوقيع اتفاقية هامة مع روسيا

مال وأعمال

مصر تعلن الاستعداد لتوقيع اتفاقية هامة مع روسيا
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أعلنت وزارة البترول المصرية أن وزير البترول طارق الملا اجتمع مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، لبحث مذكرة تفاهم سيتم توقيعها قريبا.

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وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجال استخدام الغاز الطبيعى فى قطاع النقل كوقود للمحركات من خلال التعاون العلمى والفنى وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا اللازمة.

كما بحث الجانبان التعاون فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإمكانية تبادل الخبرات فى هذا المجال فى ظل توسع مصر فيه واهتمام الجانب الروسى به.

وبحث الوزيران إمكانية زيادة أعمال الشركات الروسية العاملة فى قطاع البترول المصرى في ظل الانطلاقة التى يحققها القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة جراء ذلك.

وأشار الوزيران إلى حرص الدولتين الدائم على تعزيز التعاون المشترك والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

المصدر: صدى البلد

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