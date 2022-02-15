مسؤول مصري: أوروبا قد تلجأ لمصر بسبب الأزمة مع روسيا

قال رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات في مصر تامر أبو بكر، إن أوروبا ستكون جادة لإيجاد بدائل للغاز الروسي وقد تكون مصر هي البديل القريب والسريع.

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وأوضح رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "CBC"، أن مصر تطل على البحر الأحمر والمتوسط وتستطيع إنشاء خط غاز ينقل الغاز المسال القادم من شرق البحر الأحمر حتى يصل إلى مصر ويتم توزيعه على عدة دول.

وأكد أن معظم خطوط الغاز تم إيقافها حول العالم بسبب الخلافات الاقتصادية بين الدول في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أن مصر بها ميزة وهي وجود عنصر بشري كثيف مدرب في قطاع البترول.

وأضاف أن التحول لاستخدام الغاز الطبيعي خفف من استخدام الأنابيب وهذا يتيح التصدير بأسعار أقل، مبينا أن ترسيم الحدود مع السعودية جعل هناك مناطق لطرح الاستكشافات في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن الاكتشافات البحرية ستكون غنية لأنها تشبه حقل ظهر الذي تم استكشافه مؤخرا.

المصدر: الوطن