روسيا تعرض مجموعة واسعة من "الدرون" في الإمارات

صرح مدير الشركة الروسية "روس أوبورون اكسبورت"، ألكسندر ميخيف، بأن طائرات روسية بدون طيار (درون)، بما في ذلك المسيرات الانتحارية "كاميكاز" ستقدم في معرض بالإمارات.

إقرأ المزيد

ووفقا لمدير "روس أوبورون اكسبورت"، الشركة المسؤولة عن تصدير معظم الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، ستعرض هذه الأصناف من المسيرات في المعرض الدولي UMEX-2022 في أبوظبي.

وأشار ميخيف إلى أن شركة "روس أوبورون اكسبورت" تروج بنجاح لتصدير طائرات روسية بدون طيار (درون) مثل "Orion-E" و"Orlan-10E"، كما أنها تستعد لتقديم في الأسواق الخارجية مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة دون طيار.

وأضاف: "هناك اهتمام متزايد بأنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار وإسقاطها. هذا المنتج مهم بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحدث بشكل دوري هجمات إرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار".

وسيعقد المعرض والمؤتمر الدولي الخامس للأنظمة غير المأهولة UMEX-2022 في الفترة من 21 حتى 23 فبراير 2022 في أبوظبي.

المصدر: إنترفاكس