درون "أوريون" الروسي ينافس "بايراكتار" التركي في سوق الأسلحة العالمية

تبدأ روسيا في تسويق درونها الضارب "أوريون – إي" خارج البلاد وقد تلقت أولى الطلبات من المشترين.

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وقال مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة قد عرضت بالتعاون مع شركة "كرونشتاد" المصنّعة للدرونات المقاتلة على سوق الأسلحة العالمية نموذجا ضاربا من درون "أوريون – إي" تم تزويده بمختلف الأسلحة الحديثة.

ويتوقع الخبراء أن تبدأ الشركة الروسية في توريد الدرون إلى بلدان أخرى نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وذلك بعد افتتاح المعمل المصنع للدرونات في مدينة دوبنا بضواحي موسكو.

يذكر أن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" كانت قد أفادت في وقت سابق بأن أول معمل للدرونات في روسيا سيبدأ في إنتاج الطائرات من دون طيار في نوفمبر المقبل.

وقال المصدر إن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تقترح على المشترين درون "اوريون – إي" بسعر مقبول، مع العلم أن الدرون تم تزويده بأحدث الأسلحة والأجهزة الذكية التي تتفوق نوعيتها على ما هو عليه لدى منافساته. وأضاف أن "أوريون – إي" سيكون "قاتلا" لدرونات منافسة له في سوق الأسلحة العالمية مثل "بايراكتار" التركي وغيره.

يذكر أن "أوريون – إي" هو درون ضارب بمقدوره البقاء في الجو لمدة يوم واحد. وبلغ وزنه عند الإقلاع 1150 كيلوغراما. كما بلغ ارتفاع تحليقه 7000 متر. وطوله 8 أمتار، وباع جناحه 16 مترا. ويحمل الدرون على متنه مجموعة متنوعة من وسائل التدمير الجوي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا