الكشف عن قيمة صادرات المنتجات الزراعية من روسيا

بلغ حجم صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام 2021 مستوى 37.7 مليار دولار، وذلك بناء على بيانات مركز "أغروأكسبورت" التابع لوزارة الزراعة الروسية.

إقرأ المزيد

وبذلك تكون هذه الصادرات قد ارتفعت في 2021 بواقع 7.2 مليار دولار مقارنة بالعام 2020، حينها بلغت صادرات المنتجات الزراعية 30.5 مليار دولار.

ومن الناحية الكمية، أظهرت البيانات أن صادرات المنتجات الزراعية الروسية بلغت في العام الماضي 2021 نحو 71 مليون طن.

واللافت أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية تجاوزت قيمة صادرات الأسلحة الروسية بنحو 1.5 مرة، حيث تشير البيانات إلى أن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية بالمتوسط بلغت نحو 13 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس