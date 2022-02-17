"أدنوك" الإماراتية ترسي عقودا بنحو ملياري دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار درهم (1.94 مليار دولار) لتعزيز النمو في أنشطة الحفر.

وتمت ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة "أدنوك للحفر" و"شلمبرجير اس ايه الشرق الأوسط" و"هاليبرتون" و"وذرفورد".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها "أدنوك" مؤخرا في مجال معدات وخدمات الحفر لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها اليوم الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وتتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار.

وعلق على ذلك سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها قائلا: "تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن، وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة الإمارات موردا عالميا موثوقا للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة أدنوك كمنتج مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030".

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام